В суд направлены дела 6 экс-депутатов Севастопольского горсовета

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет

Прокуратура Крыма по результатам специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты против шести бывших депутатов Севастопольского городского совета, которые обвиняются в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма", - сказано в сообщении.

В частности, отметили в прокуратуре, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АРК о проведении "референдума", результатом которого стала временная оккупация полуострова.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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