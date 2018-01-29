На Волыни прокурору объявили о подозрении в получении взятки
Задержанному ранее прокурору отдела прокуратуры Волынской области объявлено о подозрении в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал $2 тыс неправомерной выгоды от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа, отметили в СБУ. По данным спецслужбы, в качестве "посредника" в получении денег прокурор привлек свою знакомую.
Правоохранители задержали злоумышленников в Луцке после получения всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК продолжаются следственные действия.
24 января столичная прокуратура совместно с СБУ задержала при получении взятки замначальника сектора патрульной полиции Бориспольского главного управления Нацполиции.
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