На Волыни прокурору объявили о подозрении в получении взятки

По данным СБУ, чиновник требовал $2 тыс неправомерной выгоды от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа

Задержанному ранее прокурору отдела прокуратуры Волынской области объявлено о подозрении в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал $2 тыс неправомерной выгоды от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа, отметили в СБУ. По данным спецслужбы, в качестве "посредника" в получении денег прокурор привлек свою знакомую.

Правоохранители задержали злоумышленников в Луцке после получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК продолжаются следственные действия.

24 января столичная прокуратура совместно с СБУ задержала при получении взятки замначальника сектора патрульной полиции Бориспольского главного управления Нацполиции.

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