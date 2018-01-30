В ГПСУ показали статистику по госгранице в 2017 году: инфографика

В прошлом году пассажиропоток через пункты пропуска на украинской государственной границе по сравнению с 2016-м увеличился на 9%

В течение 2017 года украинские пограничники выявили 917 единиц оружия у пересекающих государственную границу людей. Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя в Facebook.

По его словам, за этот период пограничники обнаружили 19,3 тысячи боеприпасов.

Пассажиропоток через пункты пропуска на госгранице увеличился на 9% в прошлом году по сравнению с 2016 годом.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

На расширенном заседании коллегии Госпогранслужбы, где речь шла об итогах работы ведомства за 2017 год, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что 2018 год будет непростым, поскольку приближаются президентские выборы в стране.

"Ваша служба должна быть деполитизирована. Никакой агитации. Ваше взаимодействие с местными громадами - дорогого стоит. Когда есть доверие общества - это сильная служба. Это должен быть один из главных компонентов в вашей работе. Впереди нас ждут непростые испытания", - сказал он.

С 1 января в пунктах пропуска на госгранице Украины в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

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