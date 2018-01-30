Оккупированный Луганск остался без воды - источники

Местные жители рассказали LIGA.net о сложной ситуации с подачей водопроводной воды

Во временно оккупированном Луганске сегодня, 30 января, нет холодной водопроводной воды. Об этом LIGA.net сообщили источники в городе.

"Воду продолжали давать раньше по графику в разных районах - это два-три часа в день утром и вечером (по состоянию на 29 января, - ред.). Проблемы с ее подачей так и не решили с начала войны, люди делали запасы в тазиках", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой источник LIGA.net уточнил, что в центре города сейчас воды нет.

Пресс-секретарь Луганского энергетического объединения, которое входит в холдинг Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина, Евгений Наседкин подтвердил LIGA.net информацию об отключении воды в бывшем областном центре.

"Сегодня отключили. Причина - долги Попаснянского водоканала", - сказал он. По его словам, долг перед ЛЭО составляет по состоянию на сегодня 170 млн грн с июля 2015 года.

Наседкин не стал прогнозировать сроки возобновления подачи воды в захваченные российскими гибридными войсками районы Луганской области.

7 января 2017 года Украина впервые получила часть средств, которые задолжали боевики террористической организации ЛНР за поставленную в отдельные районы Луганской области воду.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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