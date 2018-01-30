Взятка детективу НАБУ: подозреваемому уменьшили залог - СМИ
Бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в даче взятки детективу НАБУ, изменили сумму залога с 21 миллиона на 141 тысячу гривень. Такое решение принял Апелляционный суд Киева, сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя защиты Альперина.
"Эта сумма составляет 140 960 грн", - сказал адвокат.
Он уточнил, что решение было принято 22 января. По словам собеседника издания, защита считала неправомерным избрание меры пресечения Альперину.
Вместе с тем, адвокат не смог ответить, чем обосновал суд свое решение.
В пресс-службе Апелляционного суда, куда обратился корреспондент … за комментарием, попросили перезвонить завтра.
24 ноября 2017 года главное следственное управление Генпрокуратуры зарегистрировало уголовное производство, в котором речь идет о предложении "известного одесского контрабандиста" Вадима Альперина детективу НАБУ суммы в $800 тысяч за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн.
30 ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 20 млн грн.
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