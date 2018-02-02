Луцкие патрульные помешали девушке прыгнуть с моста: видео

Подвыпившая особа, по ее словам, собиралась свести счеты с жизнью после ссоры с молодым человеком. Ее отвезли в психиатрическую больницу

В ночь на 1 февраля в Луцке по улице Галицкого экипаж патрульных заметил человека на мосту через реку Стыр, который стоял за перилами. Благодаря оперативным действиям правоохранители успели перехватить потенциального самоубийцу, о чем рассказали в Facebook-группе местной полиции.

"Девушка уже стояла за перилами моста и, очевидно, намеревалась покончить жизнь самоубийством", - рассказал инспектор патрульной полиции Волыни Александр.

По его словам, патрульные, не теряя ни секунды, выбежали из автомобиля и с помощью неравнодушного гражданина быстро затащили женщину назад, помешав ее намерениям спрыгнуть.

"25-летнюю гражданку привели в чувство и успокоили. У нее были признаки алкогольного опьянения. Она рассказала, что хотела покончить с жизнью из-за ссоры с молодым человеком", - пояснили патрульные.

Девушку доставили в психиатрическую больницу.

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