Луцкие патрульные помешали девушке прыгнуть с моста: видео
В ночь на 1 февраля в Луцке по улице Галицкого экипаж патрульных заметил человека на мосту через реку Стыр, который стоял за перилами. Благодаря оперативным действиям правоохранители успели перехватить потенциального самоубийцу, о чем рассказали в Facebook-группе местной полиции.
"Девушка уже стояла за перилами моста и, очевидно, намеревалась покончить жизнь самоубийством", - рассказал инспектор патрульной полиции Волыни Александр.
По его словам, патрульные, не теряя ни секунды, выбежали из автомобиля и с помощью неравнодушного гражданина быстро затащили женщину назад, помешав ее намерениям спрыгнуть.
"25-летнюю гражданку привели в чувство и успокоили. У нее были признаки алкогольного опьянения. Она рассказала, что хотела покончить с жизнью из-за ссоры с молодым человеком", - пояснили патрульные.
Девушку доставили в психиатрическую больницу.
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