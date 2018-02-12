В Украине с начала года на водоемах погибли 60 человек - ГСЧС
12.02.2018 11:32
Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед
Фото: dsns.gov.ua
С начала 2018 года спасатели зафиксировали 60 случаев гибели на водоемах Украины, так как из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах страны образуется неустойчивый ледяной покров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, призывая граждан не выходить на тонкий лед.
В частности, в ГСЧС рассказали, что в селе Карповцы Житомирской области на днях провалился под лед и утонул 83-летний местный житель.
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