В Украине с начала года на водоемах погибли 60 человек - ГСЧС

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед

С начала 2018 года спасатели зафиксировали 60 случаев гибели на водоемах Украины, так как из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах страны образуется неустойчивый ледяной покров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, призывая граждан не выходить на тонкий лед.

В частности, в ГСЧС рассказали, что в селе Карповцы Житомирской области на днях провалился под лед и утонул 83-летний местный житель.

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