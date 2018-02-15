В Умани разоблачили на взятке оперуполномоченного угрозыска - СБУ

Старший лейтенант требовал у местной жительницы $2 тысячи за "решение вопроса" об избежании ею уголовной ответственности за приобретение наркотиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного уголовного розыска Уманского отдела полиции. Об этом сообщила сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Установлено, что старший лейтенант требовал у местной жительницы $2 тысячи за "решение вопроса" об избежании ею уголовной ответственности за приобретение наркотиков.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в центре Умани при получении первой части взятки в размере $1,2 тысячи.

Полицейскому сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее сотрудники СБУ задержали на взятке в $3 тыс начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур Винницкой области.

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