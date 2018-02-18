Погром возле суда в Киеве: одессита отпустили под домашний арест

Сергей Мазур добровольно сдался полиции и сообщил, что погром был политической акцией против решения Соломенского суда отпустить мэра Одессы

Одессита Анатолия Мазура, который разбил машины под Соломянским судом отпустили под домашний арест. Такое решение принял судья Соломенского суда Вадим Сенин, сообщает корреспондент LIGA.net.

Прокуратура просила для Мазура арест на два месяца. Прокурор Юрий Кучер пояснил позицию обвинения тем, что Мазур, по его словам, может скрываться от следствия или совершить другое правонарушение, может оказывать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Бойко напомнил, что Мазур сам явился в правоохранительные органы, добровольно сообщил о том, что сделал и отдал топор, которым повредил автомобили сотрудников суда. Бойко заявил, что его подзащитный не намерен скрываться и готов сотрудничать со следствием. Мазур заявил, что готов возместить ущерб.

Он также сообщил, что с его стороны это была политическая акция, чтобы "привлечь внимание к тому беспределу, который происходит в Одессе". Мазур отметил, что его возмутило решение Соломенского суда отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова.

Последней каплей, по его словам, стало то, что после заседания по Труханову, прямо в здании суда люди одесского городского председателя избили представителя одесского Автомайдана Виталия Устименко. "Все правовые механизмы в Одессе мы уже исчерпали", - сказал он.

Защита предложила в качестве альтернативы домашний арест в Киеве в арендованной квартире или поручительство. Взять Мазура на поруки вызвались депутаты Игорь Луценко, Егор Соболев и помощник депутата Андрея Левуса Дмитрий Гуменюк.

16 февраля 2018 года мужчина с топором во дворе Соломенского районного суда Киева повредил 13 автомобилей. Люди не пострадали. Совершивший погром мужчина был задержан, им оказался одессит 35 лет.

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