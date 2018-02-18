Погром Россотрудничества: полиция обещает наказание организатору

Под организатором полиция подразумевает того, кто подал заявку на проведение мероприятия в КГГА

Полиция Киева обещает наказать организатора массовых беспорядков с погромом зданий Сбербанка и Россотрудничества. Об этом заявила официальный представитель Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала 112 Украина, комментируя акцию националистов во главе с Николаем Коханивским.

"Если действия будут квалифицированы по ст. 296, это уголовное производство и дело частного обвинения, необходимо заявление потерпевшей стороны. Если следователи будут видеть в этих действиях состав другого уголовного правонарушения, которые не являются делом частного обвинения, такие уголовные производства будут начинаться автоматически. Будет нести ответственность (при заявлении представителей учреждений - ред.) человек, который является организатором этой акции", - сказала она



По ее словам, организатором погрома будет считаться тот, что подавал заявку на проведение мероприятия в Киевскую городскую государственную администрацию.



Блищик отметила, что правоохранители фиксируют все призывы к противоправным действиям и сами действия, а также предупреждают на месте последствиях.



"Мы продолжаем переговоры как с организаторами, так и с участниками и призываем их выражать свою личную позицию в правовом поле", - подчеркнула он.



На данный момент информации о пострадавших или задержанных во время акций нет, резюмировала представитель полиции. Всего в погроме участвовали около 100 человек.



Ранее сегодня, 18 февраля, после мероприятий, посвященных четвертой годовщине гибели Небесной сотни на Майдане, представители движения Организация украинских националистов (ОУН), которую возглавляет Николай Коханивский, устроили погром Сбербанка на в Подольском районе Киева, а после этого выдвинулись к расположенному рядом Русскому центру культуры и науки, который в свою очередь подчиняется агентству Кремля Россотрудничество.



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Вчера, 17 февраля, активисты националистических организаций ворвались в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ Россотрудничество, расписали стены антироссийскими лозунгами и сожгли флаг РФ, пообещав разгромить его после.



8 апреля 2017 года здание Российского центра науки и культуры в Киеве блокировали представители Национального корпуса.



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