Самоубийство студентки: в медуниверситете отстранили замдекана

По факту самоубийства студентки из Туркменистана открыто уголовное производство по статье о доведении к самоубийству

В Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца отстранили от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования самоубийства студентки Мукаддас Насирлаевой. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Соответствующий приказ №314 подписан 19 февраля 2018 в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве по обстоятельствам исчезновения Мукаддас Насирлаевой", - говорится в сообщении.

Продолжается внутренняя служебная проверка.

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19 февраля 2018 года в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана Муккадас Насырлаевой. В столичной прокуратуре подчеркнули, что согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

Адвокат, глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов заявил, что Насырлаева прыгнула с моста в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

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