Участника Майдана подозревают в убийстве двух силовиков

В департаменте спецрасследований добавили, что в расследованиях по убийствам силовиков на Майдане фигурируют и руководители правоохранительных органов

Одному из протестующих на Майдане прокуратура сообщила о подозрении в убийстве двух правоохранителей и ранении одного. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, передает корреспондент LIGA.net.

Мужчина находится в розыске.

Горбатюк отметил, что закон допускает самооборону в случае вооруженного нападения. "В этом случае, по предварительным данным, таких признаков не установлено. Мужчине предоставлена возможность предоставить свои доказательства следствию. Но для решения вопроса о мере пресечения он не явился в суд и сейчас объявлен в розыск", - сказал он.

Горбатюк также подчеркнул, что в расследованиях по убийствам силовиков на Майдане фигурируют и руководители правоохранительных органов, которые отдавали приказ на штурм Майдана, в результате чего пять правоохранителей погибли и 14 получили огнестрельные ранения.

12 февраля 2018 года прокурор ГПУ Алексей Донской рассказал, что нескольким лицам сообщено о подозрении в убийстве и/или покушении на убийство силовиков на Майдане зимой 2013-2014 годов с применением огнестрельного оружия.

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