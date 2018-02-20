Участника Майдана подозревают в убийстве двух силовиков
Одному из протестующих на Майдане прокуратура сообщила о подозрении в убийстве двух правоохранителей и ранении одного. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, передает корреспондент LIGA.net.
Мужчина находится в розыске.
Горбатюк отметил, что закон допускает самооборону в случае вооруженного нападения. "В этом случае, по предварительным данным, таких признаков не установлено. Мужчине предоставлена возможность предоставить свои доказательства следствию. Но для решения вопроса о мере пресечения он не явился в суд и сейчас объявлен в розыск", - сказал он.
Горбатюк также подчеркнул, что в расследованиях по убийствам силовиков на Майдане фигурируют и руководители правоохранительных органов, которые отдавали приказ на штурм Майдана, в результате чего пять правоохранителей погибли и 14 получили огнестрельные ранения.
12 февраля 2018 года прокурор ГПУ Алексей Донской рассказал, что нескольким лицам сообщено о подозрении в убийстве и/или покушении на убийство силовиков на Майдане зимой 2013-2014 годов с применением огнестрельного оружия.
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