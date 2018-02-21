На фронте в Донбассе погибла 23-летняя медсестра

Гибридная российская армия обстреляла военных медиков, когда они оказывали медицинскую помощь гражданским лицам, уточнили в 10-й бригаде ВСУ

На передовой в зоне боевых действий погибла 23-летняя санитарный инструктор 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Сабина Галицкая. Это произошло во время обстрела медиков со стороны позиций оккупационных российских войск, сообщила пресс-служба военной части в Facebook.

"Сегодня во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра-медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина. Еще один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

В Фонде "Повертайся живим" уточнили, что обстрел произошел в Луганской области.

20 февраля 2018 года в Донбассе погиб военный. Еще пятеро бойцов получили ранения, а двое - боевые травмы. Всего за сутки было 15 обстрелов со стороны боевиков.

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