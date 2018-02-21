В суде по Януковичу полицейские искали у женщин надписи на теле

Одну из женщин доставили в местное управление полиции, выявив некие надписи на ее теле

Полицейские возле здания Оболонского райсуда, в котором проходит заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, женщин заставляли снять верхнюю одежду, а некоторых даже осматривали в отдельной комнате более тщательно. Об этом сообщили журналистки с места событий, информацию подтвердили в полиции Киева.

К примеру, журналистка программы "Схемы" Валерия Егошина написала в Facebook, что полицейские при этом "мерзко" выражались. Она привела диалог с одним из представителей полиции:

"- Девушка, стойте, расстегните пальто.

- Зачем?

- Мне нужно вас осмотреть.

- На предмет чего?

- На вас есть одежда?

- Конечно есть, мороз на улице!

- Покажите!

- Вот! Свитер!

- Хорошо.

- А почему мужчин не осматриваете?

- У женского рода есть такой предмет, как две сиськи"

Корреспондентка агентства Радио Свобода Ольга Комарова подтвердила информацию об осмотрах. "Это правда. Женщин просят раздеться на входе в суд… Меня трижды осмотрели женщины, но поверхностно; просто попросили расстегнуть пальто", - написала она в Facebook.

Судя по словам Комаровой, некоторых женщин заставляли раздеться полностью. "Другие журналистки подтверждают, что их осматривали в отдельной комнате. Осматривали женщины-полицейские. Просили снять верхнюю одежду, иногда показать, что отсутствуют надписи на теле", - написала корреспондентка.

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Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в комментарии LIGA.net на вопрос, правда ли, что полицейские осматривали женщин в суде, сказала, что "были повышены меры безопасности, проведен тщательный поверхностный осмотр, что предусмотрено законодательством".

На уточняющий вопрос, в чем именно заключался осмотр, просили ли женщин снять одежду, ответила: "Это все, что я могу прокомментировать".

"Если они (журналистки, - ред.) считают, что их права были нарушены, они могут обратиться в суд... Да, просили снять верхнуюю одежду, некоторых осматривали более тщательно", - призналась она.

При этом представитель полиции отметила, что одну из женщин доставили в управление, где установили ее анкетные данные и взяли показания, так как "выявили надписи на ее теле". На вопрос, каким образом были выявлены эти надписи, раздевали ли задержанную, пресс-секретарь полиции ответить не смогла. Сейчас, по словам Блищик, женщину отпустили.

По данным СМИ, полиция искала активистку Femen, которая якобы намеревалась устроить в суде акцию.

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