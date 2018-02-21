Суд отменил разрешение на задержание Дыминского

Другой суд отменил постановление Генпрокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща

Апелляционный суд Киева отменил разрешение Печерского райсуда на задержание президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения - содержание под стражей. Об этом сообщает адвокат Дыминского Николай Лысый в Facebook.

"19 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 18 декабря 2017 г. об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал адвокат.

Также, по его словам, Печерский райсуд Киева отменил постановление Генпрокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП. Материалы уголовного производства возвращены в ГПУ для досудебного расследования, отметил Лысый.

По его словам, следственный судья пришел к выводу, что постановление прокурора о прекращении производства не соответствует требованиям законности и беспристрастности, не основывается на всестороннем и полном исследовании обстоятельств уголовного производства, так как опровержение предъявленного Борщу подозрения требует дальнейшего досудебного расследования.

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня автомобиль владельца ФК Карпаты Петра Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена. Родственники погибшей утверждают, что за рулем Mercedes находился сам Дыминский, а Борщ взял вину на себя.

Позже следствие получило доказательства того, что за рулем автомобиля Mercedes точно был не охранник.

В данный момент Дыминский находится за пределами Украины.

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