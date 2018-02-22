USD:  26.88  27.21   EUR:  32.93  33.50  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

22.02.2018 08:23
Трое военнослужащих за сутки получили ранения при обстрелах со стороны оккупационных войск, еще у одного - боевая травма
В Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный
Скриншот из видеозаписи

За прошедшие сутки, 21 февраля, российские оккупационные войска в Донбассе 20 раз обстреливали позиции украинской армии, в результате чего трое военных получили ранения, один травмировался. Об этом говорится в утренней сводке штаба.

"К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий", - сообщили в штабе.

На луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы и орудия БМП: стреляли по опорным пунктам ВСУ у Троицкого.

Из малых минометов калибра 82-мм боевики вели огонь возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - около Луганского, Железного и Новолуганского. Защитников Майорска пытались достать огнем из зенитной установки.

На донецком направлении оккупанты из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов вели огонь вблизи Водяного и Лебединского, позиции в районе Авдеевки обстреливали из стрелкового оружия.

Читайте также: На фронте в Донбассе погибла 23-летняя медсестра

19 февраля в результате обстрела погиб военный, двое получили ранения и боевые травмы. Также при подрыве на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое бойцов ВСУ.

20 февраля в Донбассе погиб еще один боец ВСУ, пятеро ранены, двое травмированы.

21 февраля - один погибший из-за огня боевиков, двое ранены.

Читайте также: Матиос озвучил статистику самоубийств среди военных в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 