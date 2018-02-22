В Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный
За прошедшие сутки, 21 февраля, российские оккупационные войска в Донбассе 20 раз обстреливали позиции украинской армии, в результате чего трое военных получили ранения, один травмировался. Об этом говорится в утренней сводке штаба.
"К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий", - сообщили в штабе.
На луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы и орудия БМП: стреляли по опорным пунктам ВСУ у Троицкого.
Из малых минометов калибра 82-мм боевики вели огонь возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - около Луганского, Железного и Новолуганского. Защитников Майорска пытались достать огнем из зенитной установки.
На донецком направлении оккупанты из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов вели огонь вблизи Водяного и Лебединского, позиции в районе Авдеевки обстреливали из стрелкового оружия.
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19 февраля в результате обстрела погиб военный, двое получили ранения и боевые травмы. Также при подрыве на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое бойцов ВСУ.
20 февраля в Донбассе погиб еще один боец ВСУ, пятеро ранены, двое травмированы.
21 февраля - один погибший из-за огня боевиков, двое ранены.
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