В Ровно неизвестный сжег редакцию портала Четвертая власть - фото

Журналисты портала занимаются расследованиями коррупции в местных органах власти

В Ровно неизвестный сжег офис редакции информационного портала Четвертая власть, который занимается расследованиями коррупции в местных органах власти. Об этом портал заявил на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, пожар произошел 22 февраля.

"Около 19:00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ровенская журналистка Инна Белецкая уточнила, что мужчина зашел на первый этаж офисного помещения и поджег все, предварительно облив бензином. По ее словам, он вышел из редакции, даже не скрывая лица.

На странице издания сказано, что работа интернет сайта временно заблокирована, в связи с тем, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, украли серверы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.