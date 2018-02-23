Омбудсмен назвала дискриминацией раздевание женщин в суде

У Лутковской сообщили, что некоторых женщин в отдельной комнате просили обнажиться, тогда как у мужчин проверяли только вещи и документы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская назвала дискриминацией женщин по признаку пола инцидент, который случился в Оболонском райсуде Киева 21 февраля, когда полицейские просили женщин обнажиться для выявления надписей на их телах. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"По результатам мониторинга средств массовой информации о состоянии соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, осуществляемого Секретариатом Уполномоченного по правам человека, выявлены нарушения прав женщин в г. Киеве, совершенное работниками полиции", - сказано в сообщении.

В Оболонском райсуде, где слушается дело о госизмене Виктора Януковича, 21 февраля полицейские просили женщин, в частности журналисток, снять верхнюю одежду.

"При этом, на пятом этаже, где находился зал заседаний № 15 и рассматривалось вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле", - сообщили в офисе омбудсмена.

При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы, отметили у Лутковской.

"Действия полиции в Оболонском райсуде Киева по личному осмотру исключительно женщин с целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о необоснованном особом к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола", - сказано в сообщении..

Офис уполномоченного направил обращение в Нацполицию с просьбой о проведении служебного расследования по указанному факту.

Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе, отметили в пресс-службе Лутковской.

21 февраля 2018 года полицейские в Оболонском райсуде, в котором проходило заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, женщин заставляли снять верхнюю одежду, а некоторых даже осматривали в отдельной комнате более тщательно. Как выяснилось позже, искали активистку Femen. Как сообщили в полиции, у одной из девушек действительно нашли надписи на теле, из-за чего ее доставили в управление полиции и заставили давать разъяснения.

Президент Петр Порошенко считает действия правоохранителей в Оболонском суде Киева недопустимыми и требует служебного расследования.

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