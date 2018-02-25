В Одессе фанаты "Карпат" напали на полицейских: двое в больнице

Также нетрезвые болельшики львовского клуба в поезде Львов-Одесса нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес других пассажиров

24 февраля на железнодорожном вокзале в Одессе группа болельщиков львовского футбольного клуба "Карпаты" напала на патрульных полицейских. Двое полицейских - в больнице. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Согласно сообщению, правоохранители увидели группу молодых людей, которые курили в общественном месте на территории вокзала.

Полицейские говорят, что потребовали прекратить нарушение общественного порядка, однако нарушители не отреагировали, вели себя агрессивно и пытались провоцировать конфликт.

"Вскоре мужчины начали угрожать правоохранителям и, пользуясь численным преимуществом, устроили драку с полицейскими. В схватке с правонарушителями двое патрульных получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Дополнительные экипажи правоохранителей задержали четверых нарушителей и доставили в отделение полиции. По предварительно информации, они были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие полицейские обратились в медицинское учреждение, где находятся под наблюдением врачей.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

Сейчас следственные действия продолжаются.

О том, что нарушителями были именно фанаты "Карпат", приехавшие в Одессу на матч против местного "Черноморца", сообщили местные СМИ.

Кроме того, 24 февраля в пассажирском поезде Львов-Одесса трое нетрезвых футбольных болельщиков нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес других пассажиров. Об этом сообщил Приморский отдел полиции в Одессе.

Составлены протоколы по ч. 1 ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Хулиганам грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Мюнхене арестовали россиянина, которого разыскивали за нападение на английского болельщика во время проведения Евро-2016 в Марселе.

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