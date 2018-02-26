В Донбассе от обстрела погиб 20-летний военнослужащий
В зоне боевых действий в Донбассе в воскресенье, 25 февраля, вследствие обстрела со стороны подконтрольных Кремлю боевиков погиб 20-летний военнослужащий ВСУ. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
"К большому сожалению, минувшие сутки снова принесли потерю: в результате обстрелов российских оккупантов погиб один наш военный 1998 года рождения", - сказал он.
Также Гуцуляк сообщил, что в результате вражеских обстрелов ранен еще один военный.
"Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил спикер, добавив, что состояние здоровья бойца оценивают как удовлетворительное.
Ситуация в зоне боевых действий в Донбассе по состоянию на 00:00 26 февраля (нажмите для просмотра в полном размере)
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22 февраля 2018 года в Донбассе в результате боевых действий погиб один военный, еще один получил ранения.
20 февраля на передовой на востоке Украины погибла 23-летняя санитарный инструктор 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сабина Галицкая.
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