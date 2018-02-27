В Сумской области на взятке $8 тыс задержан пограничник - СБУ

По данным спецслужбы, чиновник ГПСУ в сговоре с полицейским требовал $8 тыс от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности его сына

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в Глухове на взятке инспектора Сумского пограничного отряда и оперуполномоченного местного подразделения Нацполиции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник Госпогранслужбы в сговоре с полицейским требовал $8 тыс от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности его сына за возможное совершение преступления.

Пограничника задержали в центре города во время получения всей суммы взятки. Его подельник, сотрудник полиции, пытаясь избежать ответственности, пока скрывается от следствия.

Задержанному инспектору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение осуществить влияние за предоставление такой выгоды).

Подозреваемому грозит штраф от 750 до 1,5 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Продолжаются неотложные оперативно-розыскные действия, в частности по установлению местонахождения и привлечения к ответственности другого участника.

В конце января СБУ разоблачила механизм вымогательства денег с пассажиров на таможенном посту харьковского аэропорта.

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