Сообщено о подозрении экс-исполнительному директору ГП Артемсоль

Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебной халатности

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении бывшему исполнительному директору ГП Артемсоль в злоупотреблении служебными полномочиями и служебной халатности. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Согласно сообщению, в подозрении указаны ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч.2 ст. 367 (Служебная халатность) УК.

По данным Сарган, во время досудебного расследования установлено, что в декабре 2014 года бывший чиновник, вопреки своим служебным обязанностям и без соответствующего согласования с должностными лицами других структурных подразделений предприятия, используя служебное положение, перечислил на депозитный счет АО Банк Финансы и Кредит деньги ГП Артемсоль в сумме $1,2 млн по договору банковского вклада. Указанный договор, по словам пресс-секретаря Луценко, был заключен без острой необходимости для предприятия.

Денежные средства до сих пор не возвращены банком в связи с тем, что он находится в стадии ликвидации.

Также представитель ГПУ сообщила, что в марте 2015 года экс-чиновник заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на его счет более 4,7 млн грн.

"Следствием установлено, что ферроцианид калия закуплен у ООО по значительно завышенной цене, чем вызван материальный ущерб государственному предприятию на общую сумму более 1,7 млн грн", - написала Сарган.

Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 30,5 млн грн.

2 ноября 2017 года в ГП Артемсоль сообщили об аресте своих счетов.

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