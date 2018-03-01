В России проводят курсы для 200 командиров боевиков - разведка

По данным ГУР, в конце февраля в РФ будут проводиться курсы повышения квалификации для офицеров из числа руководящего состава подразделений боевиков

В России проводят курсы для командиров боевиков: набрали сводные группы общей численностью 200 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Командование Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону) проводит плановые мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений боевиков с оккупированных рацонов Донбасса", - сказано в сообщении ГУР.

По данным разведки, в конце февраля 2018 года в России будут организованы курсы повышения квалификации для офицеров из числа руководящего состава подразделений боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР, в частности: офицеров штаба, руководителей служб обеспечения и специалистов связи.

"Общая численность сводных групп офицеров, запланированных на обучение, составляет около 200 человек", - отмечает ГУР.

Ранее сегодня ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали более 70 танков в Донбассе.

Читайте также: Война России против Украины: хроника за февраль

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.