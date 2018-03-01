Дело Дыминского: суд заочно арестовал бизнесмена

Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Нацполиции, заочно арестовав президента ФК "Карпаты"

Сегодня, 1 марта, следственный судья Печерского районного суда Киева избрал президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Нацполиции.

Против Дыминского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (совершения дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина).

По информации органа досудебного расследования, в августе 2017 года Дыминский покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался. 11 декабря подозреваемого объявили в розыск.

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня автомобиль Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена. Родственники погибшей утверждают, что за рулем Mercedes находился сам Дыминский, а Борщ взял вину на себя.



Позже следствие получило доказательства того, что за рулем автомобиля Mercedes точно был не охранник.



19 февраля 2018 года, как сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый, апелляционный суд Киева отменил разрешение Печерского райсуда на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения - содержание под стражей.



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