СБУ заявила о блокировке ввоза из РФ книг на миллион гривень

В ведомстве говорят, что книги не были лицензированы Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины

В СБУ заявили, что блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там говорят, что книги не были лицензированы Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

По данным СБУ, доставку продукции заказали и оплатили украинские заказчики. Ее отгрузка осуществлялась в Москве.

"Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах РЖД. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации", - сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории РФ печатной продукции на сумму около одного миллиона гривень.

По результатам таможенной процедуры, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил.

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