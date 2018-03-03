Донецкая фильтровальная станция снова не работает из-за обстрелов

В результате боевых действий на объекте произошло короткое замыкание

В Донбассе остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая обеспечивает водой несколько населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Согласно его сообщению, на объекте произошло короткое замыкание оборудования.



"Сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы Воды Донбасса - чинят выведенное из строя оборудования. К утру обещают справиться", - сообщил он.



Жебривский сообщил, что в Авдеевки , по словам главы местной ВЦА Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, поскольку задействовали запасные резервуары, полностью заполненные водой.

В офисе спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе заявили о том, что 2 марта группа объявила о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе, начиная с 5 марта.

1 марта из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь. Кроме того, предприятие Вода Донбасса прекратило подачу воды в Новолуганское в связи с погодными условиями.

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