USD:  26.49  26.81   EUR:  32.25  32.83  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Донецкая фильтровальная станция снова не работает из-за обстрелов

03.03.2018 04:39
В результате боевых действий на объекте произошло короткое замыкание
Донецкая фильтровальная станция снова не работает из-за обстрелов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Донбассе остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая обеспечивает водой несколько населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Согласно его сообщению, на объекте произошло короткое замыкание оборудования.

"Сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы Воды Донбасса - чинят выведенное из строя оборудования. К утру обещают справиться", - сообщил он.

Жебривский сообщил, что в Авдеевки , по словам главы местной ВЦА Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, поскольку задействовали запасные резервуары, полностью заполненные водой.

В офисе спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе заявили о том, что 2 марта группа объявила о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе, начиная с 5 марта.

1 марта из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь. Кроме того, предприятие Вода Донбасса прекратило подачу воды в Новолуганское в связи с погодными условиями. 

Читайте также: Россия продолжает нарушать Минск: погиб боец АТО, двое ранены

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 