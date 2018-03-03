Лидера БПП горсовета Северодонецка мог убить наркоман - полиция
Убийство главы фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета, советника мэра Сергея Самарского может не иметь политических мотивов. Об этом cегодня LIGA.net сообщила спикер пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Она подтвердила информацию о том, что полицейские рассматривают одной из версий убийства Самарского разбойное нападение наркомана, о которой ранее заявил начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Комиссаров на пресс-конференции
"Да, он (Комиссаров, - ред.) об этом сказал на пресс-конференции", - уточнила Погукай.
По словам Комиссарова, полиция не сработала своевременно. "Мы сначала думали, что это - заказное убийство из-за политики. Очень много сил было потеряно. Хотя версии разные. Есть результаты экспертиз, которые показывают, что мы не в том направлении работали", - сказал Комиссаров UA: Донбасс.
Он уточнил, что рассматриваются три версии убийства, которые пока не может раскрыть.
3 ноября убили главу фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета, советника мэра Сергея Самарского.
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