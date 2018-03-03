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Лидера БПП горсовета Северодонецка мог убить наркоман - полиция

03.03.2018 12:40
Полиция рассматривает одну из главных версий убийства главы фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета разбойное нападение наркомана
Лидера БПП горсовета Северодонецка мог убить наркоман - полиция
Сергей Самарский (фото - скриншот видео)

Убийство главы фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета, советника мэра Сергея Самарского может не иметь политических мотивов. Об этом cегодня LIGA.net сообщила спикер пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Она подтвердила информацию о том, что полицейские рассматривают одной из версий убийства Самарского разбойное нападение наркомана, о которой ранее заявил начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Комиссаров на пресс-конференции 

"Да, он (Комиссаров, - ред.) об этом сказал на пресс-конференции",  - уточнила Погукай.

По словам Комиссарова, полиция не сработала своевременно. "Мы сначала думали, что это - заказное убийство из-за политики. Очень много сил было потеряно. Хотя версии разные. Есть результаты экспертиз, которые показывают, что мы не в том направлении работали", - сказал Комиссаров UA: Донбасс.

Он уточнил, что рассматриваются три версии убийства, которые пока не может раскрыть. 

3 ноября убили главу фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета, советника мэра Сергея Самарского.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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