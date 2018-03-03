Лидера БПП горсовета Северодонецка мог убить наркоман - полиция

Полиция рассматривает одну из главных версий убийства главы фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета разбойное нападение наркомана

Убийство главы фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета, советника мэра Сергея Самарского может не иметь политических мотивов. Об этом cегодня LIGA.net сообщила спикер пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Она подтвердила информацию о том, что полицейские рассматривают одной из версий убийства Самарского разбойное нападение наркомана, о которой ранее заявил начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Комиссаров на пресс-конференции

"Да, он (Комиссаров, - ред.) об этом сказал на пресс-конференции", - уточнила Погукай.

По словам Комиссарова, полиция не сработала своевременно. "Мы сначала думали, что это - заказное убийство из-за политики. Очень много сил было потеряно. Хотя версии разные. Есть результаты экспертиз, которые показывают, что мы не в том направлении работали", - сказал Комиссаров UA: Донбасс.

Он уточнил, что рассматриваются три версии убийства, которые пока не может раскрыть.

3 ноября убили главу фракции БПП Солидарность Северодонецкого городского совета, советника мэра Сергея Самарского.

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