Разгон палаточного городка у Рады: госпитализированы 11 человек
В результате сегодняшних столкновений под стенами Верховной Рады одиннадцать человек находятся в больницах Киева. Об этом говорится в сообщении движения Визволення в Facebook.
"У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", - отмечается в сообщении.
В городской клинической больницы Киева №17 сейчас находятся десять человек, в том числе шестеро участников боевых действий в Донбассе.
Фото: facebook.com/Vyzvolennia.Ukr
"Одного активиста - Ореста Слободяна (позывной Орест) - медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу", - уточняется в сообщении.
3 марта под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под Верховной Радой полиция задержала более 100 человек.
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