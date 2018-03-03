Разгон палаточного городка у Рады: госпитализированы 11 человек

У пострадавших обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног, отметили представители движения Визволення

В результате сегодняшних столкновений под стенами Верховной Рады одиннадцать человек находятся в больницах Киева. Об этом говорится в сообщении движения Визволення в Facebook.

"У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", - отмечается в сообщении.





В городской клинической больницы Киева №17 сейчас находятся десять человек, в том числе шестеро участников боевых действий в Донбассе.





Фото: facebook.com/Vyzvolennia.Ukr

"Одного активиста - Ореста Слободяна (позывной Орест) - медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу", - уточняется в сообщении.

3 марта под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под Верховной Радой полиция задержала более 100 человек.

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