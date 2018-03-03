В Черниговской области отравились школьники: полиция открыла дело

В Борзнянской общеобразовательной школе-интернате с острой кишечной инфекцией госпитализированы ученики 1, 4, 6, 9 и 10 классов

Полиция и прокуратура Черниговской области открыли уголовное производство и устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции в Борзнянской школе-интернате. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Среди учеников Борзнянской общеобразовательной школы-интерната зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали ученики 1, 4, 6, 9 и 10 классов, госпитализированы 16 школьников. Течение заболевания - легкой и средней тяжести", - говорится в сообщении.

За детьми установлено медицинское наблюдение, а специалисты Черниговского областного лабораторного центра министерства здравоохранения проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования.

По факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего).

Виновным грозит штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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