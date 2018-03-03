Во время столкновений под Радой пострадали семь полицейских

У пострадавших правоохранителей зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей

Во время ликвидации палаточного городка возле Верховной Рады пострадали семеро правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения. Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое милиционеров - с легкой и пятеро - со средней", - говорится в сообщении.

Медики уточняют, что у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

По факту открыты уголовные дела по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.