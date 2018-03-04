"Это не моя забота": боевики не пустили ОБСЕ в село Донбасса

Инцидент, по данным ОБСЕ, произошел в 35 километрах от Мариуполя в районе села Патриотичное Донецкой области

Пророссийские наемники террористической организации ДНР не пустили патруль миссии ОБСЕ во временно оккупированное село Патриотичное, что в 35 километрах от Мариуполя. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

"Вооруженный член ДНР отказал патрулю СММ в доступе на территорию объекта неподалеку от села Патриотичное. Когда наблюдатели обратили внимание на то, что такой отказ будет рассматриваться как ограничение свободы их передвижения, он сказал, что он знает об этом, и это не его забота", - отметили в пресс-службе.

1 марта мини-БПЛА ОБСЕ зафиксировал 17 бронированных машин (семь БМП-1, шесть БМП-2 и четыре типа БМП), 10 бронетранспортеров (один БТР-80, один БТР-70 и восемь MT-ЛБ), три минных трала (КМТ-9), а также другие транспортные средства военного типа в Донецке.

В Донбассе боевики из Седово сделали закрытую зону у моря.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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