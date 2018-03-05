Боевики в Донбассе сорвали перемирие в первый же час

В районе города Счастье в Луганской области пророссийские террористы в течение полутора часов вели огонь в сторону позиций Вооруженных Сил Украины

В Донбассе гибридные российские войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба АТО, в 01:00 пророссийские наемники нарушили договоренности трехсторонней контактной группы о полном перемирии в Донбассе.

В районе Счастья террористы в течение полутора часов вели огонь в сторону позиций Вооруженных Сил Украины из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Сегодня на рассвете из минометов калибра 82-мм боевики обстреляли украинских военных в Троицком.

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По состоянию на 08:00 5 марта зафиксировано два обстрела позиций ВСУ.

По предварительной информации, в результате никто из украинских военных не пострадал.

"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В то же время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - подчеркнули в штабе АТО.

2 марта 2018 года трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года.

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