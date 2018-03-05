Боевики в Донбассе сорвали перемирие в первый же час
В Донбассе гибридные российские войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По данным штаба АТО, в 01:00 пророссийские наемники нарушили договоренности трехсторонней контактной группы о полном перемирии в Донбассе.
В районе Счастья террористы в течение полутора часов вели огонь в сторону позиций Вооруженных Сил Украины из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Сегодня на рассвете из минометов калибра 82-мм боевики обстреляли украинских военных в Троицком.
Читайте также: ВСУ готовы к полному перемирию в Донбассе с 5 марта - штаб
По состоянию на 08:00 5 марта зафиксировано два обстрела позиций ВСУ.
По предварительной информации, в результате никто из украинских военных не пострадал.
"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В то же время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - подчеркнули в штабе АТО.
2 марта 2018 года трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:21
-
17:47
-
16:20
-
17:20
-
16:05
Новости партнеров
- 55796
- 54573
- 53714
- 39132
- 30843