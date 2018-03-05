Грабителю банков, который оставлял шоколад кассирам, дали 8 лет

Во время допросов грабитель, который никогда не угрожал и не грубил кассирам банков, заявлял, что проводил "экспроприацию и грабил награбленное"

В Киеве к 8 годам лишения свободы приговорен грабитель банков, известный тем, что после совершения преступления оставлял шоколад кассирам, а также, по его словам, тратил часть денег на благотворительность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, прокуроры доказали в суде причастность 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года.

В частности, речь идет о 22 разбойных нападениях на банковские учреждения и 2 преступлениях, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн гривень.

Полиция задержала грабителя в июле 2017 года.

Во время допроса он заявил, что проводил "экспроприацию и грабил награбленное". Также задержанный утверждает, что часть средств тратил на благотворительность.

По данным СМИ, его имя - Владислав Иваницкий.

Позже он объяснил, что оставлял сотрудникам банков шоколад потому, что он помогает бороться со стрессом. При ограблениях злоумышленник вел себя крайне вежливо, без угроз, а лишь демонстрируя оружие, просил кассиров отдать деньги. Также он говорил, что хотел "уравновесить достаток между крупными городами и периферией".

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