В Киеве из гранатомета обстреляли террасу ресторана
В ночь на 8 марта в Киеве на улице Владимирской неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В 02:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи из камер видеонаблюдения. На видео было зафиксировано, как к ресторану подошел мужчина и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от места происшествия.
Фото: пресс-служба полиции
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полиция разыскивает злоумышленника.
10 февраля 2018 года в Соломенском районе Киева произошла стрельба. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сторону посетителей кафе, которые находились на улице.
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