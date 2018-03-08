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В Киеве из гранатомета обстреляли террасу ресторана

08.03.2018 10:18
В результате происшествия никто не пострадал
В Киеве из гранатомета обстреляли террасу ресторана
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ночь на 8 марта в Киеве на улице Владимирской неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В 02:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи из камер видеонаблюдения. На видео было зафиксировано, как к ресторану подошел мужчина и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от места происшествия.


Фото: пресс-служба полиции

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полиция разыскивает злоумышленника.

10 февраля 2018 года в Соломенском районе Киева произошла стрельба. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сторону посетителей кафе, которые находились на улице.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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