"Совсем плохо": как живут два месяца без связи Vodafone в Донецке

Жители в захваченном российскими гибридными войсками Донецке жалуются на отсутствие мобильной связи Vodafone: "такое отчаяние берет, сил уже нет"

Жители временно оккупированного Донецка ровно два месяца живут без мобильной связи Vodafone.

Местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности, рассказал сегодня LIGA.net, что многие еще не теряют надежду на то, что связь все-таки могут восстановить.

"Да, совсем плохо, местный Феникс (мобильный оператор боевиков, - ред.) с перебоями работает, только Интертелеком выручает", - сказал он.

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Другой собеседник добавил, что многие каждый день ездят на ЖД, Рутченково и Трудовских, чтобы позвонить своим близким на подконтрольную Украине территорию.

"Когда дозваниваются, когда через смс-ки общаются, но это - лучше, чем ничего", - отметил он.

"Сил нет, такое отчаяние берет, не могу с ребенком связаться, тяжело на душе", - добавила дончанка Ирина, сын которой учится в Киеве.

11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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