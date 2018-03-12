Взрыв в микроавтобусе в Донецке: есть жертвы и пострадавшие

В Госпогранслужбе сообщили, что боевики проводили операцию по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием

В Донецке в результате взрыва гранаты в микроавтобусе погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ГПСУ утверждают, что инцидент произошел в ходе "разборок между двумя фейковыми "ЛНР" и "ДНР". При этом точное время происшествия не указывается. Говорится лишь, что оно произошло на днях.

По данным Госпогранслужбы, взрыв произошел в Кировском районе Донецка, недалеко от кафе СССР.

"Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием", - сказано в сообщении.

Задержание, по информации ГПСУ, проводили сотрудники так называемого МВД ДНР.

Подозреваемый попытался скрыться от преследователей и остановил проезжавший мимо микроавтобус, в котором ехали гражданские. После того, как мужчина вошел в салон, у него разорвалась граната, сообщили в Госпогранслужбе.

В результате погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

"По имеющейся у оперативников Госпогранслужбы информации, подозреваемый прибыл в Донецк из так называемой "ЛНР" и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек", - сказано в сообщении.

3 марта 2018 года во дворе жилых домов Донецка произошел взрыв машины, а 5 марта боевики заявили о взрыве авто в центре города.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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