ГУР: Россия придумала способ сорвать ввод миротворцев в Донбасс

По данным украинской разведки, на полигонах ВС РФ на границе с Украиной идет скрытая подготовка так называемых отрядов русских казачьих организаций

Руководство страны-агрессора РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии ООН. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"На полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка так называемых отрядов русских казачьих организаций для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины", - отмечается в сообщении.

Украинская разведка установила, что основная направленность подготовки "казачьих подразделений" свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения в ОРДЛО путем дискредитации выступлений местных жителей, которые недовольны российской оккупацией.

"Среди других основных направлений подготовки этих так называемых казаков является организация и проведение провокационных антиукраинских мероприятий, чтобы создать иллюзию роста числа сторонников идеи "русского мира" в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

5 марта 2018 года сообщалось, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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