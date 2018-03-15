СБУ заблокировала под Сумами канал поставки оружия из зоны АТО
Сотрудники СБУ совместно с полицией заблокировали в Сумской области канал поступления оружия и боеприпасов из зоны АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецслужба установила, что двое ранее судимых жителей Тростянца и одного из сел Белопольского района Сумской области приобрели военные средства поражения у лиц, часто посещавших восток Украины.
Во время санкционированных обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли гранатомет РПГ-22, 10ь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм.
По оперативной информации, мужчины сами планировали использовать оружие для уголовных преступлений.
Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Фото: ssu.gov.ua
Решается вопрос об уведомлении злоумышленников о подозрении в совершении преступления.
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Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали в Чернигове сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, ввезенных из зоны АТО.
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