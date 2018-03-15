На Закарпатье в иногородних машинах нашли оружие и наркотики

Как заявили водители и пассажиры автомобилей, они приехали в Закарпатье отдохнуть и друг с другом не знакомы

На спецпосту полиции в Нижних Воротах, что в Воловецком районе Закарпатья, правоохранители обнаружили в нескольких иногородних автомобилях наркотическое вещество и предметы, похожие на холодное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Закарпатской области.

В сообщении отмечается, что автомобили въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа.

Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салоны и их личные вещи.

По информации полиции, при внешнем осмотре автомобиля с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов.

Еще в одном автомобиле с житомирской регистрацией обнаружен предмет, похожий на телескопический дубинку, а в автомобиле с номерами Киевской области - деревянная бита. Кроме того, в салоне микроавтобуса с номерами Николаевской области полицейские обнаружили три ножа, газовый баллончик и балаклаву.

Как заявили водители и пассажиры автомобилей, они приехали в Закарпатье отдохнуть и друг с другом не знакомы.

В закарпатской полиции напомнили, что будут работать в усиленном варианте несения службы до 18 марта.

Ранее Генконсульство Венгрии в Ужгороде попросило своих граждан на период 16-18 марта воздержаться от поездок в Закарпатскую область Украины во избежание возможных провокаций.

15 марта на Закарпатье будут праздновать 79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины.

В частности, 17 марта в Ужгороде должен пройти марш правых организаций. Организатор акции - националистическое движение Карпатська Січ. В марше примут участие Правый сектор и Тризуб имени Степана Бандеры.

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