На границе задержали иностранца: подозревают в торговле людьми

Задержанного гражданина Молдовы разыскивали правоохранители Франции с января 2017 года для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми

Сотрудники Госпогранслужбы задержали иностранца, который находился в розыске за торговлю людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Гражданин Молдовы 1987 года рождения был задержан в пункте пропуска Староказачье Одесской области. Он хотел попасть на территорию Украины, но при осуществлении мер контроля сработала база данных Интерпола.

Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.

О том, что обнаружен подозреваемый, проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Молдовы передали представителям Национальной полиции.

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