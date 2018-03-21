На границе задержали иностранца: подозревают в торговле людьми
Сотрудники Госпогранслужбы задержали иностранца, который находился в розыске за торговлю людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Гражданин Молдовы 1987 года рождения был задержан в пункте пропуска Староказачье Одесской области. Он хотел попасть на территорию Украины, но при осуществлении мер контроля сработала база данных Интерпола.
Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.
О том, что обнаружен подозреваемый, проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Молдовы передали представителям Национальной полиции.
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