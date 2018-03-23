В полиции рассказали, почему проводили обыски на заводе АТЕК

По словам Андрея Билецкого, "обыски" проходили на базе полка Азов без понятых, силовики выламывали двери и без оснований применяли силу против людей

Сотрудники Нацполиции проводили следственные действия на территории завода АТЕК в Киеве в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного завладения имуществом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО АТЕК на общую сумму более 54 млн гривень", - говорится в сообщении.

Такие следственные действия проводят на территории нескольких регионов страны под процессуальным руководством Генпрокуратуры.



По словам лидера Национального корпуса Андрея Билецкого, правоохранители проникли в помещения на заводе АТЕК, где партия Национальный корпус арендует ряд помещений.

При этом, по словам нардепа, силовики не показали ни одного документа, в котором были бы указаны основания, по которым происходят обыски, ни то, какая правоохранительная структура была в этом задействована. "Я не знаю точно, кто здесь есть, как минимум можем сказать МВД, КОРД", - сказал он.

Представители Нацкорпуса заблокировали силовиков на территории базы и вызвали полицию, чтобы та проверила, кто именно проводил обыски. По словам очевидцев, спецназовцы выломали двери и ограбили помещения, в частности, были украдены ордена бойцов Азова, подчеркнул Билецкий. "Вызвали 102, чтобы приехали и проверили, кто эти люди. Мы не можем считать их сотрудниками правоохранительных органов. Мы ждем, пока служба 102 зафиксирует избиение людей, взломанные двери, кражи и прочее", - отметил он во время брифинга в Верховной Раде, добавив, что по вызову 102 не хотели ехать два часа.

Нардеп не исключает, что в помещение могли что-то подбросить, "какие-то очередные "гранаты Савченко" с целью провокации, так как "обыски" проходили без понятых.

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