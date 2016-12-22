Порошенко рассказал Меркель о попытке наступления войск РФ

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе, теракт в Берлине, ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации и национализацию Приватбанка

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель о попытке наступления российских боевиков под Светлодарском. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня в Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Также президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине. "Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", - заявил глава государства.

Канцлер Германии подчеркнула важность ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима.

Меркель также отметила смелое и необходимо решение украинской власти по национализации Приватбанка.

В зоне проведения АТО на востоке страны за 18 декабря вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.