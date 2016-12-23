О чем говорил Порошенко на закрытой встрече с БПП: подробности

Порошенко говорил об эффективности СБУ, бюджете, единстве его команды и доблести украинских военных на Светлодарской дуге (исправлено и дополнено)

Вечером в четверг президент Украины Петр Порошенко вместе с партией БПП, министрами и представителями партии в различных органах власти провели предновогоднюю встречу в киевском спорт-клубе 5 элемент. Об этом ЛІГА.net сообщили источники в политической силе.

На встрече присутствовали депутаты БПП, министры по квоте партии, премьер Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко, генеральный прокурор Юрий Луценко. По словам одного из источников, на встрече также присутствовал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.



По словам одного из собеседников, встреча "не была вечеринкой в понимании корпоратива с развлечениями". В то же время по другой версии, происходящее было "копроративом БПП с президентом".



"Было все руководство, все выходцы из БПП", - сказал один из депутатов, упомянув, что президент говорил и о бюджете.



Еще один представитель команды президента рассказал подробности речи президента. Выступая перед собравшимися, среди прочего Порошенко отметил работу СБУ и военных. Последние, по словам президента, во время последних столкновений на Светлодарской дуге, будучи в меньшинстве, выбили российские войска со стратегически важных позиций. В том числе, отметил президент, пожертвовал собой командир, который повел за собой солдат.

"Мы никаких выборов не боимся", - отметил президент, которого цитирует один из участников встречи. В то же время, по словам президента, он не видит смысла в досрочных выборах Верховной Рады.

Отдельно президент хвалил Гройсмана, Луценко, Южанину. Последнюю - за подготовку налогового кодекса..

В целом собрание прошло "сдержанно", рассказывают его участники. После выступления президента почти все присутствующие разошлись.

По версии нескольких СМИ, происходившее в 5 элементе было новогодним корпоративом БПП. Комплекс принадлежит Порошенко и его бизнес партнеру Кононенко.



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