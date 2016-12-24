Боевики в Донбассе планируют серию провокаций - разведка

По данным разведки, провокационные обстрелы террористы будут вести из запрещенного минскими соглашениями оружия

По данным украинской разведки, гибридные войска РФ планируют осуществить серию провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими соглашениями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить Украину в нарушении режима тишина. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Как сообщается, обстрелы будут проводиться не только по населенным пунктам на подконтрольной Украине территории, но и по захваченным террористами.

Боевики планируют осуществить провокации на мариупольском направлении по Саханке и Водяному и на донецком направлении - по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево и Новолуганское.

23 декабря Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.

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