Главари боевиков хвалят Савченко и готовы отдать ей 2 заложников

Сообщая о своем решении, Плотницкий и Захарченко заступились за Савченко, которая якобы попала под яростную критику официальных киевских властей"

Главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежде Савченко двух пленных женщин. Об этом сообщает сайт, подконтрольный боевикам оккупированной части Луганской области.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в совместном заявлении главарей боевиков.

Сообщая о своем решении, они заступились за Савченко, которая якобы попала под яростную критику официальных киевских властей".

"Новейшая история показывает, что у украинских женщин зачастую лучше получается решать политические и экономические проблемы, а порой - и управлять страной", - отметили главари боевиков ДНР/ЛНР.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в комментарии ЛІГА.net сообщила, что главное то, что процесс освобождения разблокирован.

"Мы счастливы освобождению каждого человека. Если это реакция на жест доброй воли украинской стороны по передаче ОРДЛО 15 человек, тех, что они просили, - мы счастливы, лишь бы разблокировать процесс освобождения", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что о судьбе этих женщин украинская сторона вела переговоры на минских группах еще с весны.

"Одна из них (женщин, которых боевики согласились передать Савченко, - ред.) работает в медиа, вторая представляет один из государственных институтов, возможно, за это их и задержали, когда они навещали своих близких", - уточнила вице-спикер.

25 декабря глава СБУ Василий Грицак заявил, что Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, для восстановления обмена пленными.

По его словам, в тюрьмах оккупированного Донбасса боевики террористических организаций ДНР/ЛНР держат 109 украинских заложников.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.