В 2016 году из плена боевиков освободили 16 заложников - Тандит
В Службе безопасности Украины заявляют, что в 2016 году из плена боевиков удалось освободить 16 украинских заложников. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии Радио Свобода.
"В 2014 и 2015 году освободили значительное количество наших пленных. На сегодня в этом году были освобождены пока 16 человек. Причина - тема освобождения заложников стала политизированной", - сказал он.
По словам Тандита, Украина ожидает освобождения 48 украинских заложников, о которых говорили на переговоры в Минске.
"Мы готовы отдать 228 человек. Более того, мы сейчас отдаем как знак доброй воли 15 человек. И эти 15 человек значатся в списках, которые подала та сторона", - заявил советник главы СБУ.
Он также выразил надежду, что, кроме двух женщин, которых передадут Украине, Россия одобрит освобождение того количества пленных, о котором говорили в Минске.
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19 декабря 2016 года первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина передаст представителям боевиков ОРДЛО 15 ранее осужденных лиц, которые будут помилованы президентом.
26 декабря сообщалось, что главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежде Савченко двух пленных женщин.
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