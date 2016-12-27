Посол ЕС рассказал о сроках ратификации ассоциации Украина-ЕС

Представитель ЕС в Украине Хюг Мингарелли ожидает, что в первой половине 2017-го введут безвизовый режим и ратифицируют Соглашение об ассоциации

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли надеется на то, что в первой половине следующего года для Украины введут безвизовый режим и ратифицируют Соглашение об ассоциации ЕС-Украина. Об этом он рассказал в интервью изданию Realist Online.

"Я надеюсь, что в первой половине года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации. И тогда мы будем имплементировать это Соглашение", - подчеркнул посол ЕС.

Представитель ЕС отказался назвать более точные сроки отмены виз для украинцев.

"В Брюсселе снова будут переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, а затем законодатели должны принять решение - я не могу дать вам более подробную информацию", - отметил Мингарелли.

Он подчеркнул, что решение о безвизовом режиме для Украины было принято 28 государствами-членами, и теперь Европарламент в ближайшие несколько месяцев проголосует механизм приостановки безвизового режима для третьих стран, после чего "законодатели пойдут вперед, чтобы обеспечить украинцам возможность ездить без виз в страны Шенгенской зоны".

27 декабря 2016 года Мингарелли отметил, что в 2016 году украинские власти сделали многое: провели реформы во многих важных секторах, начиная от борьбы с коррупцией, и успешно запустили электронную систему декларирования.

Сегодня в Министерстве иностранных дел заявили, что ожидают ратификации парламентом Нидерландов соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной после 15 марта 2017 года.

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