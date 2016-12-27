Охендовский об увольнении с поста главы ЦИК: Хочу, но не уйду

Охендовский выразил желание покинуть должность главы ЦИК, но по своей инициативе подавать в отставку не планирует

Михаил Охендовский хочет уйти с должности главы Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил сегодня, отвечая на прямой вопрос корреспондента ЛІГА.net.

"Да, я хочу уйти", - сказал он.

Однако по своей инициативе подавать в отставку Охендовский не планирует. "Во-первых, потому что с моей стороны это будет признанием того, что мне есть в чем себя упрекнуть. Во-вторых, я не хотел бы, чтобы Центральная избирательная комиссия оставалась без главы", - сказал он.

По его словам, члены ЦИК, полномочия которых истекли еще два года назад, регулярно публично обращаются к Верховной Раде с просьбой об увольнении.

"Пожалуйста, мы давали согласие на семь лет, в 2007 году. Сейчас идет уже десятый год, как мы работаем на этих должностях. Некоторые из моих коллег еще в июне 2014 года нашли себе новую работу, надеялись, что скоро к ней приступят, но не смогли - и потеряли. Мы сейчас находимся в ситуации абсолютной неопределенности. Мы как граждане Украины не можем планировать даже свою жизнь, поскольку никто не знает, сколько еще нам придется здесь находиться", - отметил он.

Охендовский уточнил, что уйти по собственному желанию члены ЦИК могли только до 1 июня 2014 года, а сейчас это невозможно по закону.

На вопрос ЛІГА.net, почему "просроченный" состав ЦИК до сих пор не заменен, Охендовский сказал: "Это не от нас зависит… Насколько мне известно из неформального общения, любой из возможных проектов новой Центральной избирательной комиссии выглядит намного хуже, чем этот".

Комментируя реплику о том, что это вызывает в обществе подозрение в том, что ЦИК используется определенными политическими силами на выборах, Охендовский отметил: "Это, конечно, дает основания для подобного рода утверждений, но они абсолютно не отвечают действительности… Мне кажется, сейчас Центральная избирательная комиссия является одним из наиболее независимых органов, потому что даже партий, от которых избирались некоторые члены комиссий, уже не существует. То есть, говорить даже о какой-то условной зависимости членов ЦИК от каких-то политических партий - это большое преувеличение".

"Но насколько я чувствую, большинство членов комиссии, а у 12 из них закончился срок полномочий, хотят уйти. В феврале будет еще 13-й член комиссии", - сказал он.

13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

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