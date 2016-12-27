За год в Украине демонтировано более 1,3 тыс памятников Ленину

По данным украинского Института национальной памяти, в этом году в стране было демонтировано более 1,3 тыс памятников Ленину

В 2016 году в Украине было демонтировано более 2,3 тыс памятников и памятных знаков тоталитарной эпохи, среди них - 1320 памятников Ленину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Института национальной памяти (УИНП).

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они - необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу ", - заявил глава УИНП Владимир Вятрович.

Он добавил, что за год по всей стране были изменены названия 51 493 улиц, а также 987 городов и сел.

21 мая прошлого года в Украине вступили в силу четыре закона о декоммунизации, которые, в частности, запрещают пропаганду советской и нацистской символики.

19 мая 2016 года в рамках декоммунизации Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в город Днепр, 14 июля депутаты переименовали Кировоград в Кропивницкий.

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