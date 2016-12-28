Суд отложил заочное осуждение Януковича на неопределенный срок

Рассмотрение дела отложено до тех пор, пока Апелляционный суд не примет решение по ходатайству защиты о рассмотрении дела "по сути" в другом суде

Печерский суд Киева отложил рассмотрение дела по заочному осуждению бывшего диктатора Виктора Януковича на неопределенный срок, передает корреспондент ЛІГА.net.

Рассмотрение дела отложено до тех пор, пока Апелляционный суд Киева не примет решения по ходатайству защиты Януковича о рассмотрении дела "по сути" в другом суде. Такое решение приняла судья-следователь Кристина Тарасюк, удовлетворив ходатайство адвоката Януковича Виталия Сердюка.

Сердюк сообщил, что ходатайство зарегистрировано 26 декабря и решение должно быть принято Апелляционным судом в течение пяти дней.

Он также предположил, что дата рассмотрения ходатайства будет известна уже сегодня.

Ранее судья отклонила ходатайство адвоката Януковича об отводе прокуроров, признав его безосновательным.

Прокуроры Крым и Кравченко назвали такие действия адвоката Януковича "затягиванием процесса".

29 ноября генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение Януковичу в совершении государственной измены, пособничестве власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины и ведении агрессивной войны.

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